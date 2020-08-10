Конте эмоционально отреагировал на назначение Пирло на пост наставника «Ювентуса»

Тренер миланского «Интера» Антонио Конте эмоционально отреагировал на назначение Андреа Пирло на пост наставника туринского «Ювентуса». Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Football Italia.

«Я, безусловно, очень рад за Андреа. Видя то, как футболисты, с которыми я тренировался, становятся тренерами, начинаю чувствовать себя старым. Он отличный человек, и я испытываю к нему огромную привязанность», — сказал Конте.

Напомним, Пирло играл за «старую синьору» с 2011 по 2015 год.