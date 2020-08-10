Конте эмоционально отреагировал на назначение Пирло на пост наставника «Ювентуса»
Тренер миланского «Интера» Антонио Конте эмоционально отреагировал на назначение Андреа Пирло на пост наставника туринского «Ювентуса». Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Football Italia.
«Я, безусловно, очень рад за Андреа. Видя то, как футболисты, с которыми я тренировался, становятся тренерами, начинаю чувствовать себя старым. Он отличный человек, и я испытываю к нему огромную привязанность», — сказал Конте.
Напомним, Пирло играл за «старую синьору» с 2011 по 2015 год.
Лента новостей
Сферы, деятельность которых разрешена в районах Азербайджана, где применен карантинный режим - СПИСОК
Как будет осуществляться въезд в города и районы Азербайджана, где введен строгий карантинный режим?
В Азербайджане в постпандемический период приоритетом для компаний станет формирование новой модели менеджмента
Гражданам следует ходить на менее людные пляжи, чтобы избежать увеличения риска заражения коронавирусом (ФОТО)
Посещение пляжей без отправки запроса на портале cimerlik.az может увеличить число заражений (ФОТО/ВИДЕО)
В первый этап азербайджано-турецких тактических учений также привлечены подразделения спецназа (ФОТО/ВИДЕО)