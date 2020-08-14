Угандиец Чептегеи установил новый мировой рекорд в беге на 5 000 м
Легкоатлет Джошуа Чептегеи из Уганды победил в беге на дистанции 5 000 м на этапе Бриллиантовой лиги в Монако, установив новый мировой рекорд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
23-летний спортсмен преодолел дистанцию за 12 минут 35,36 секунды. Предыдущий рекорд был установлен в мае 2004 года эфиопским бегуном Кененисой Бекеле и составлял 12 минут 37,35 секунды.
Чептегеи является чемпионом мира 2019 года и серебряным призером мирового первенства 2017 года в беге на 10 000 м.
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