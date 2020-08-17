"Барселона" подтвердила увольнение Сетьена с поста главного тренера

Спорт 17 августа 2020 23:02 (UTC+04:00)
"Барселона" подтвердила увольнение Сетьена с поста главного тренера

Испанский футбольный клуб "Барселона" на официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Кике Сетьена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об уходе Сетьена ранее заявил президент клуба Хосеп Бартомеу. Отмечается, что имя нового наставника будет объявлено в течение нескольких дней. Издание Mundo Deportivo сообщало, что основным кандидатом является нидерландец Рональд Куман.

"Барселона" в пятницу проиграла германской "Баварии" в матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 2:8. В испанском первенстве клуб занял второе место, уступив первенство мадридскому "Реалу". В четвертьфинале кубка страны "Барселона" проиграла "Атлетику".

Сетьен работал в "Барселоне" с января 2020 года, на посту главного тренера он сменил другого испанца Эрнесто Вальверде. Сетьен возглавлял каталонцев на протяжении 218 дней, это наименьший срок с 2003 года, когда команду тренировал Радомир Антич (148 дней).

Помимо "Барселоны", Сетьен работал в испанском "Бетисе", под его руководством клуб пробился в Лигу Европы и дошел до 1/16 финала турнира. Также в послужном списке 61-летнего специалиста значатся испанские клубы "Расинг", "Полидепортиво", "Логроньес", "Луго" и "Лас-Пальмас".

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