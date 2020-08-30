Покупка футболиста Вейналдума является приоритетом для тренера "Барселоны" Кумана

Главный тренер испанского футбольного клуба "Барселона" Роналд Куман заинтересован в переходе в команду нидерландского полузащитника английского "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По информации источника, трансфер 29-летнего голландца является приоритетным для Кумана.

Вейналдум выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, став с клубом чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Также он становился победителем чемпионата Нидерландов в составе ПСВ. С национальной сборной он становился бронзовым призером чемпионата мира 2014 года.