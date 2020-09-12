Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Тосканы "Формулы-1"
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Тосканы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Лучший круг Хэмилтон проехал за 1 минуту 15,144 секунды. Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас (+0,059 секунды), третье - нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (+0,365). Хэмилтон завоевал 95-ю поул-позицию в карьере.
Гонка Гран-при Тосканы состоится в воскресенье.
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