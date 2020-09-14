"Челси" договорился о покупке вратаря "Ренна" Менди
Английский футбольный клуб "Челси" договорился с французским "Ренном" о покупке вратаря Эдуара Менди, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации источника, французский клуб получит за 28-летнего голкипера €20 млн. Еще €5 млн "Челси" может выплатить впоследствии в качестве бонусов. Официальное объявление о переходе Менди будет сделано в ближайшее время.
В минувшем сезоне чемпионата Франции Менди сыграл в 24 матчах, в девяти из которых смог не пропустить. За национальную сборную Сенегала он провел семь встреч.
"Челси" в понедельник сыграет с "Брайтоном" в матче первого тура чемпионата Англии.
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