Очередное тестирование выявило четыре случая заражения коронавирусом в клубах АПЛ

Четыре случая заражения коронавирусом выявлено по результатам второго тестирования в футбольных клубах в новом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Тестирование, которое проводилось с 7 по 13 сентября, прошли 2131 человек.

Лига проводит тестирование игроков и персонала клубов раз в неделю, всего за две недели выявлено семь случаев инфицирования.

Новый сезоне чемпионата Англии стартовал 12 сентября.