"Тоттенхэм" вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" обыграл "Шкендию" из Северной Македонии в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
У победителей мячи забили Эрик Ламела (5-я минута), Сон Хын Мин (70) и Гарри Кейн (79). У проигравших отличился Вальмир Нафиу (55).
В квалификационном раунде плей-офф подопечные Жозе Моуринью сыграют с израильским "Маккаби" (Хайфа), который ранее одолел на выезде российский "Ростов" со счетом 2:1.
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