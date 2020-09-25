"Тоттенхэм" вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" обыграл "Шкендию" из Северной Македонии в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

У победителей мячи забили Эрик Ламела (5-я минута), Сон Хын Мин (70) и Гарри Кейн (79). У проигравших отличился Вальмир Нафиу (55).

В квалификационном раунде плей-офф подопечные Жозе Моуринью сыграют с израильским "Маккаби" (Хайфа), который ранее одолел на выезде российский "Ростов" со счетом 2:1.