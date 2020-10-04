"Тоттенхэм" в гостях разгромил "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии со счетом 6:1

Лондонский "Тотттенхэм" одержал победу со счетом 6:1 над "Манчестер Юнайтед" в гостевом матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла без зрителей на стадионе "Олд Траффорд", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Счет в матче с пенальти открыл полузащитник хозяев Бруну Фернандеш (2-я минута), после чего у "Тоттенхэма отличились Танги Ндомбеле (4), Сон Хын Мин (7, 37), Гарри Кейн (30, 79) и Серж Орье (51). На 28-й минуте после провокации со стороны Эрика Ламелы нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль ударил соперника ладонью по лицу и был удален с поля.

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью ранее работал в "Манчестер Юнайтед" и стал с клубом победителем Лиги Европы. Он одержал первую победу над "Манчестер Юнайтед" после ухода из клуба. Ранее под руководством Моуринью "Тоттенхэм" проиграл подопечным Уле Гуннара Сульшера (1:2) и сыграл вничью (1:1). Для "Тоттенхэма" эта победа стала самой крупной над "Манчестер Юнайтед" в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).

Сон Хын Мин сравнялся с лидирующим в гонке бомбардиров нападающим "Эвертона" Домиником Калвертом-Льюином, на счету нападающих по шесть мячей. Отдавший результативную передачу на форварда Кейн с шестью передачами является лучшим ассистентом АПЛ, четыре голевых паса на южнокорейца он сделал в игре с "Саутгемптоном" (5:2).

После четырех сыгранных матчей "Тоттенхэм" занимает пятое место в таблице АПЛ, набрав семь очков. "Манчестер Юнайтед" сыграл три встречи и с тремя баллами идет 16-м. В следующем туре "Тоттенхэм" 18 октября примет "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед" днем ранее сыграет в гостях с "Ньюкаслом".

В других матчах дня "Вест Хэм" разгромил в гостях "Лестер" (3:0), "Саутгемптон" дома победил "Вест Бромвич" (2:0), "Арсенал" на своем поле переиграл "Шеффилд Юнайтед" (2:1), "Вулверхэмптон" дома оказался сильнее "Фулхэма" (1:0).