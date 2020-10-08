Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу

Федерации футбола Португалии и Испании подписали соглашение о выдвижении совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно подписанному соглашению, стороны обязуются сотрудничать в вопросах развития футбола в обеих странах.

"Это соглашение - важный шаг не только для общего проекта федераций, но и для стран, - сказал президент RFEF Луис Рубиалес. - Спорт является великолепным инструментом, который придает силу и волю для преодоления трудностей. Мы идем рука об руку с Федерацией футбола Португалии".

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре, мировое первенство 2026 года примут Мексика, США и Канада.