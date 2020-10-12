Семья Шумахера поздравила Хэмилтона с повторением рекорда "Формулы-1"

Семья семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера поздравила гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона с повторением рекорда по числу побед на Гран-при. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аккаунт Шумахера в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В воскресенье Хэмилтон стал победителем 11-го этапа "Формулы-1" - Гран-при Айфеля. 35-летний британец одержал 91-ю победу в карьере, повторив рекорд Шумахера.

"Поздравляем. Впечатляющее достижение великолепного гонщика. Трудно отрицать, нам нравилось, что именно Михаэлю принадлежат эти рекорды. Но он сам всегда говорил - рекорды существуют, чтобы их переписывать", - сказано в сообщении.

Хэмилтон является шестикратным чемпионом мира и с отрывом лидирует в общем зачете текущего сезона. Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Португалии с 23 по 25 октября.