В Баку прошел парад на Карабахских скакунах в честь освободительной миссии армии Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В конном центре "Бина" около Баку прошел парад на Карабахских конях и соревнование "Hər şey vətən üçün" (Всё для Родины), посвященные освободительной миссии армии Азербайджана, ведущей героическую борьбу с армянскими оккупантами, сообщает Trend Life. Мероприятие было организовано Федерацией конного спорта Азербайджана.

На открытии прозвучал гимн Азербайджана. Почтена память шехидов Карабахской войны, отмечена доблесть азербайджанских солдат и офицеров, выражено осуждение агрессорской политики Армении, которая, не справляясь на фронте, обстреливает мирные города и села Азербайджана, в результате чего есть многочисленные жертвы среди мирных жителей, разрушены жилые дома, школы и детские сады. Забеги на Карабахских скакунах различных пород проводились на дистанциях 1200 и 1800 метров. Победители были отмечены почетными дипломами и кубками названными в честь особожденных территорий – горных вершин и городов – "Муров", "Джабраил", "Суговушан", "Физули" и "Карабах".

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)