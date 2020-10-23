Инфантино уверен, что коронавирус не повлияет на проведение ЧМ-2022 в Катаре со зрителями
Чемпионат мира по футболу состоится в Катаре в 2022 году, пандемия коронавируса не повлияет на его проведение. Такое мнение выразил президент Международной федерации футбола (ФИФА), комментарий которого приводит швейцарская газета Aargauer Zeitung, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Нет, у нас нет запасного плана, чемпионат мира в Катаре состоится. У нас достаточно времени, чтобы взять пандемию под контроль. Турнир пройдет со зрителями. Если это будет невозможно, то у нас будут более важные проблемы, чем организация чемпионата мира", - заявил Инфантино.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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