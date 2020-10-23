Хэмилтон на новой для "Формулы-1" трассе может стать единоличным рекордсменом по победам

Программа 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года - Гран-при Португалии - стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме "Алгарве" в Портимане, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На прошлом этапе в Германии британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" повторил рекорд семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера по победам (91). Теперь он будет стремиться к тому, чтобы в графе этого достижения осталась только его фамилия. Не исключено, что это произойдет уже в Португалии. Британец с комфортным преимуществом лидирует в чемпионате и в ближайшее время может оформить седьмой титул, сравнявшись по этому показателю с Шумахером.

Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" в Германии не по своей вине прервал серию из трех гонок, в которых он финишировал в очках. Уфимец стал жертвой необдуманных действий со стороны тайца Александера Албона из "Ред Булл", который в последних гонках показывает слабые результаты и рискует быть сосланным обратно в "Альфа Таури" (дочерняя команда "Ред Булл") на следующий сезон. Квяту же необходимо доказать, что он достоин сохранить место в команде на 2021 год. В качестве стюарда приглашен на этап первый российский пилот в "Формуле-1" Виталий Петров.

Гран-при Португалии был включен в календарь сезона после отказа ряда стран проводить этапы в условиях коронавируса. Этап в Португалии проводился в 1950-1960-х годах, а также с 1984 по 1996 год. Однако тогда Гран-при проходили на других автодромах, "Алгарве" же впервые примет у себя лучших гонщиков планеты. В 2008 и 2017 годах некоторые команды здесь проводили тестовые заезды.

Первая часть свободных заездов начнется в 14:00, вторая - в 18:00. В субботу состоятся третья свободная практика (14:00) и квалификация (17:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10).