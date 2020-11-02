Заразившийся коронавирусом президент ФИФА Инфантино сообщил об улучшении самочувствия

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который ранее заразился коронавирусом, заявил об улучшении своего состояния. Комментарий функционера приводит пресс-служба ФИФА, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

О заражении Инфантино коронавирусом стало известно 27 октября. С тех пор он находится на самоизоляции.

"Мне стало лучше, но небольшие симптомы до сих пор остались. Я получил столько сообщений и писем в течение последних дней и хотел бы всех искренне поблагодарить за поддержку, это по-настоящему трогательно. Спасибо от чистого сердца", - сказал Инфантино.

Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации.