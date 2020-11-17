Футболист "Атлетико" и сборной Уругвая Суарес заразился коронавирусом

Спорт 17 ноября 2020 00:52 (UTC+04:00)
Футболист "Атлетико" и сборной Уругвая Суарес заразился коронавирусом

Тест на коронавирус нападающего сборной Уругвая по футболу Луиса Суареса дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Также положительными оказались результаты тестов вратаря сборной Уругвая Родриго Муньоса и пресс-атташе команды Матиаса Фараля. Все трое в данный момент находятся на самоизоляции.

Сборная Уругвая 18 ноября должна провести матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Бразилии.

Суарес выступает за мадридский "Атлетико", который является соперником московского "Локомотива" на групповом этапе Лиги чемпионов. 25 ноября команды должны провести матч в рамках четвертого тура группового турнира, встреча запланирована в Мадриде.

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