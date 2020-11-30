«Арсенал» дома проиграл «Вулверхэмптону» в матче АПЛ
«Арсенал» на своем поле проиграл «Вулверхэмптону» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Встреча прошла в воскресенье, 29 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Педру Нету и Даниэл Поденсе. У хозяев отличился Габриэль.
Победа позволила «Вулверхэмптону» набрать 17 очков и выйти на седьмое место в чемпионате. В активе «Арсенала» 13 очков, клуб располагается на 14-й позиции.
В следующем туре «Арсенал» 6 декабря на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». «Вулверхэмптон» в тот же день на чужом поле встретится с «Ливерпулем».
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