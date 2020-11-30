Скончался автор знаменитого гола Сенегала в ворота Франции на ЧМ-2002

Умер бывший игрок сборной Сенегала и английского "Фулхэма" Папа Буба Диоп. Футболисту было 42 года, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Спортсмен долгое время боролся с тяжелой болезнью, сообщает Mirror.

Также Диоп выступал за английские "Вест Хэм", "Портсмут" и "Бирмингем Сити".

Российским болельщикам Диоп запомнился своим голом в ворота сборной Франции на чемпионате мира 2002 года в Японии и Южной Корее.

Этот мяч оказался единственным в той встрече и позволил Сенегалу одержать историческую победу над своей бывшей метрополией. Тот матч стал одной из главных сенсаций на чемпионате мира.

Тот чемпионат стал самым удачным для сборной Сенегала за всю ее историю.