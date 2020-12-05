Боттас выиграл квалификацию этапа "Формулы-1" в Бахрейне

Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Сахира - 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лучший круг финн проехал за 53,377 секунды. Вторым стал его партнер по команде британец Джордж Расселл, заменивший заразившегося коронавирусом соотечественника Льюиса Хэмилтона (отставание 0,026 секунды), третьим - нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (+0,056).

Россиянин Даниил Квят, представляющий "Альфа Таури", пробился в третий сегмент и стартует в воскресенье с шестой позиции, его партнер по команде француз Пьер Гасли - с девятой.

Гонка пройдет в воскресенье, начало - 21:10.