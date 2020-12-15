Дортмундская "Боруссия" определилась с кандидатурой нового главного тренера

Новым главным тренером дортмундского футбольного клуба "Боруссия" может стать Марко Розе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее "Боруссия" объявила об отставке Люсьена Фавра. Такое решение было принято после поражения команды от "Штутгарта" со счетом 1:5 в домашнем матче 11-го тура чемпионата Германии, который прошел в субботу. Этот проигрыш стал третьим подряд в домашних играх и четвертым в нынешнем сезоне в чемпионате страны. Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник 63-летнего швейцарца Эдин Терзич.

Розе 44 года, он является главным тренером "Боруссии" из Мёнхенгладбаха. Под его руководством команда заняла четвертое место по итогам чемпионата Германии сезона-2019/20. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов "Боруссия" вышла в 1/8 финала, где сыграет против английского "Манчестер Сити".

Ранее издание Bild сообщило, что кандидатами на пост главного тренера дортмундской "Боруссии" являются Розе и Юлиус Нагельсман, возглавляющий "Лейпциг".

"Боруссия" из Дортмунда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 19 очков после 11 матчей и отставая от лидирующей "Баварии" на пять очков. Ранее "Боруссия" вышла в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое место в своей группе.