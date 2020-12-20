Прибыль "Баварии" составила менее €10 млн по итогам сезона-2019/20

Спорт 20 декабря 2020 08:09 (UTC+04:00)
Прибыль "Баварии" составила менее €10 млн по итогам сезона-2019/20

Немецкая "Бавария" сумела завершить прошлый сезон с положительным сальдо, несмотря на финансовые потери из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По итогам сезона-2019/20 чистая прибыль клуба составила €9,8 млн.

"Ввиду того, что с 8 марта "Бавария" проводит домашние матчи без зрителей, стоит рассматривать тот факт, что мы завершили прошлый сезон с прибылью, с позитивной стороны, - сказал председатель правления немецкого клуба Карл-Хайнц Румменигге. - Мы сумели заработать не только благодаря впечатляющим успехам нашей команды. "Баварии" также важно, что в этот кризис мы смогли провести много социальных и общественно важных инициатив".

В прошедшем сезоне "Бавария" выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов. Также в 2020 году клуб завоевал Суперкубок УЕФА.

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