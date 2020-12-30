Финалист кулачных боев в России посвятил победу шехидам Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский боец Эмиль Новрузов по прозвищу "Финансист" – финалист первой российской профессиональной лиги кулачных боёв Hardcore Fighting Championship, посвятил свою победу азербайджанскому народу, шехидам, погибшим на фронте с армянскими агрессорами, сообщает Trend Life.

По правилам 32 бойца на голых кулаках бьются за один миллион рублей. Бой ведется исключительно на кулаках. Борьба и удары другими частями тела - запрещены. Бой длится 3 раунда по 2 минуты, с возможностью экстра-раунда. Никакой защиты кулаков, кроме бинтов на запястьях, для предупреждения травм кистей рук.

Для выхода в финал он победил Тимура Никулина ("Архангел", Узбекистан). В финале, в борьбе за главный приз в миллион рублей, встретится с Мухаммедом Калмыковым ("Киборг", Россия).

24 летний Эмиль Новрузов родился в Баку. С детства занимается разными видами спорта, в том числе, боксом. Участвовал в боях ММА, но в последние месяцы всецело посвятил себя Хардкору. До полуфинала выиграл в четырех боях. По мнению специалистов, Эмиль очень агрессивно ведет себя на ринге, что бесспорно является плюсом - бои становятся зрелищнее. В его боевом стиле сочетается одновременно и осторожность, и настырность. Эмиль знает, когда нужно сохранять дистанцию и защищаться, и когда нужно резко идти на сближение. Это отличает его от других бойцов, которые предпочитают более стабильную тактику боя, обычно - на средних дистанциях. Бои с его участием - самые просматриваемые на Хардкоре.

(Автор: Вугар Иманов)