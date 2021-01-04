"Барселона" обыграла "Уэску" в 500-м матче Месси в чемпионатах Испании

"Барселона" на выезде обыграла "Уэску" в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гол забил Фрэнки де Йонг (27-я минута).

Для аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси этот матч стал 500-м в чемпионатах Испании в составе клуба, в матче он отметился результативной передачей. Месси выступает за "Барселону" с 2003 года, он десять раз становился чемпионом страны.

"Барселона" не проигрывает на протяжении шести игр, клуб занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.