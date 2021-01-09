"Боруссия" победила мюнхенскую "Баварию"

Мёнхенгладбахская "Боруссия" дома победила мюнхенскую "Баварию" со счетом 3:2 в матче 15-го тура чемпионата Германии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Йонас Хофманн (36-я и 45-я минуты) и Флориан Нойхаус (49). У "Баварии" отличились Роберт Левандовский (20, с пенальти) и Леон Горетцка (26).

"Бавария" потерпела первое поражение с 27 сентября, когда уступила в гостях "Хоффенхайму" (1:4), беспроигрышная серия мюнхенского клуба в чемпионате страны составляла 12 матчей, во всех турнирах (с учетом Кубка Германии и Лиги чемпионов) - 20 встреч.

Подопечные Ханса-Дитера Флика продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 33 очка в 15 матчах. "Боруссия" идет седьмой, имея в активе 24 очка.

В следующем туре "Бавария" 17 января примет "Фрайбург", 13 января мюнхенский клуб сыграет с "Хольштайн Киль" в рамках 1/16 финала кубка страны. "Боруссия" в 16-м туре чемпионата Германии 16 января сыграет на выезде со "Штутгартом".