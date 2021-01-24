Порье победил Макгрегора в главном бою турнира UFC 257
Американский боец смешанного стиля (ММА) Дастин Порье победил ирландца Конора Макгрегора в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257, который прошел на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.
Соревнования впервые с марта 2020 года состоялись в присутствии зрителей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Бой в легком весе не имел титульного статуса, однако, по словам президента UFC Дэйны Уайта, победитель поединка будет считаться претендентом на чемпионский пояс, которым владеет Хабиб Нурмагомедов. В октябре 2020 года россиянин победил американца Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры, однако до сих пор владеет поясом в легком весе. Позднее Нурмагомедов допустил возможность возобновления карьеры.
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