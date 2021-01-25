"Манчестер Юнайтед" выиграл у "Ливерпуля" в матче Кубка Англии по футболу

Спорт 25 января 2021 00:15 (UTC+04:00)
"Манчестер Юнайтед" выиграл у "Ливерпуля" в матче Кубка Англии по футболу

"Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл "Ливерпуль" в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей мячи забили Мэйсон Гринвуд (26-я минута), Маркус Рэшфорд (48) и Бруну Фернандеш (78), у проигравших дублем отметился Мохаммед Салах (18, 58).

Для наставника "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера эта победа стала первой над "Ливерпулем" в качестве главного тренера. В 1/8 финала манчестерская команда сыграет с "Вест Хэмом".

Кубок Англии проводится с 1871 года, чаще всех в турнире побеждал лондонский "Арсенал" - 14 раз. "Манчестер Юнайтед" по этому показателю занимает второе место (12), "Ливерпуль" праздновал победу в турнире семь раз.

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