Адвокаты Месси готовят иск против бывшего президента "Барселоны"
Адвокаты аргентинского форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси готовят иск к бывшему президенту клуба Хосепу Бартомеу. Об этом сообщает испанская газета Marca, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Адвокаты готовят иск в связи с тем, что ранее в газете El Mundo были опубликованы подробности соглашения Месси с "Барселоной". Согласно данным, аргентинец с 2017 по 2021 год заработает в клубе €555 млн.
Отмечается, что адвокаты игрока намерены подать в суд на пятерых человек, среди которых Бартомеу, генеральный директор Оскар Грау и исполняющий обязанности президента клуба Карлес Тускетс.
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