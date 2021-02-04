«Ливерпуль» потерпел второе домашнее поражение в АПЛ подряд
«Ливерпуль» на своем поле проиграл «Брайтону» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Trend со ссылкой на Лента.ру.
Встреча прошла в среду, 3 февраля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей единственный мяч на 56-й минуте забил Стивен Альсате.
Победа позволила «Брайтону» набрать 24 очка и выйти на 15-е место в чемпионате. «Ливерпуль» потерпел второе домашнее поражение подряд. В активе команды 40 очков, клуб находится на четвертой позиции.
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