УЕФА представит новый формат Лиги чемпионов 9 февраля
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представит новый формат Лиги чемпионов 9 февраля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.ru", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Количество участников основного этапа планируется увеличить с 32 до 36 команд, а групповой этап могут отменить.
Отмечается, что групповой этап Лиги Европы будет сокращен с 48 до 32 клубов. Изменения должны вступить в силу в 2024 году.
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