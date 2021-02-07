"Манчестер Юнайтед" в компенсированное время упустил победу в матче с "Эвертоном"

Футболисты "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью с "Эвертоном" со счетом 3:3 в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Эдинсон Кавани (24-я минута), Бруну Фернандеш (45) и Скотт Мактоминей (70). У гостей отличились Абдулайе Дукуре (49), Хамес Родригес (52) и Доминик Калверт-Льюин (90+5).

Возглавляющий манчестерский клуб Уле Гуннар Сульшер провел 100-й матч в Английской премьер-лиге в качестве тренера. Под его руководством 18 встреч в чемпионате Англии сыграл "Кардифф", 82 - "Манчестер Юнайтед".

Подопечные Сульшера занимают второе место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 23 матчах, и на два балла отстают от имеющего две игры в запасе "Манчестер Сити". "Эвертон" располагается на шестой строчке с 37 очками в 21 матче.