Футбольный клуб "Лейпциг" выкупил у "Манчестер Сити" Анхелиньо

"Лейпциг" воспользовался опцией выкупа у английского футбольного клуба "Манчестер Сити" испанского защитника Анхелиньо. Об этом сообщает пресс-служба германского клуба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Контракт рассчитан до лета 2025 года.

"Анхелиньо - очент хороший игрок, который невероятно важен для нас. Он играл важную роль с самого начала, быстро развивается и обладает огромным потенциалом. Он постоянно ищет возможности для развития, это очень впечатляет", - сказал главный тренер команды Юлиан Нагельсманн.

Испанцу 24 года, он выступал за "Лейпциг" на правах аренды с января 2020 года. В текущем сезоне футболист провел 29 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 11 передач. Вместе с "Манчестер Сити" испанец становился победителем Суперкубка Англии.