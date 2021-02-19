"Бенфика" сыграла дома вничью с "Арсеналом" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Португальская "Бенфика" сыграла на своем поле вничью с английским "Арсеналом" со счетом 1:1 в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

У хозяев на 55-й минуте с пенальти отличился Пицци, двумя минутами спустя счет сравнял Букайо Сака.

Команды сыграли друг против друга в официальном матче впервые за почти 30 лет. 6 ноября 1991 года "Бенфика" в дополнительное время обыграла "Арсенал" со счетом 3:1 во втором раунде Кубка европейских чемпионов сезона-1991/92.

Ответная встреча команд пройдет 25 февраля.

Другие матчи игрового дня:

"Антверпен" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 3:4;

"Гранада" (Испания) - "Наполи" (Италия) - 2:0;

"Зальцбург" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания) - 0:2;

"Лилль" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды) - 1:2;

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Шахтер" (Донецк, Украина) - 0:2;

"Мольде" (Норвегия) - "Хоффенхайм" (Германия) - 3:3.