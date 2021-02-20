"Атлетико" уступили "Леванте" в чемпионате Испании по футболу

Футболисты "Атлетико" со счетом 0:2 уступили "Леванте" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голы забили Хосе Моралес (30-я минута) и Хорхе де Фрутос (90+5).

"Атлетико" во второй раз за неделю сыграл с "Леванте". Перенесенный матч второго тура, прошедший 17 февраля, завершился вничью (1:1).

Мадридский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, имея в активе 55 очков в 23 матчах и опережая идущий вторым "Реал" на шесть очков. "Леванте" располагается на восьмой строчке с 31 очком в 24 встречах.

В следующем туре "Атлетико" сыграет 28 февраля в гостях с "Вильярреалом". За пять дней до этого команда примет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Челси". "Леванте" на своем поле 26 февраля встретится с "Атлетиком" из Бильбао.