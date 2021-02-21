"Ливерпуль" впервые с 1999 года проиграл дома "Эвертону"

"Ливерпуль" уступил "Эвертону" со счетом 0:2 в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Энфилд" при пустых трибунах.

Голы забили Ришарлисон (3-я минута) и Гилфи Сигурдссон (84, с пенальти).

"Эвертон" 14 раз в различных турнирах проиграл на стадионе "Ливерпуля" и 10 раз сыграла вничью. Подопечные Юргена Клоппа потерпели поражение в четвертом матче текущего чемпионата подряд.