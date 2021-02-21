"Реал" обыграл "Вальядолид" в матче чемпионата Испании
В очередном матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" переиграл "Вальядолид", передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Встреча прошла в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.
В составе победителей единственный гол на свой счет оформил Каземиро.
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