Министерство молодежи и спорта отметило лучших в развитии паралимпийского движения Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Министерство молодежи и спорта отметило лучших в развитии паралимпийского движения в честь 25-летия Национального паралимпийского комитета Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе НПКА. Мероприятие было приурочено ко Дню физической культуры и спорта в Азербайджане, который отмечается 5 марта. Почетные дипломы были преподнесены начальником управления спорта при министерстве, олимпийским чемпионом Фаридом Мансуровым.

Среди награжденных следующие сотрудники НПКА: генеральный секретарь Кямал Мамедов, главные тренеры сборных - по атлетике Олег Панютин, дзюдо Рамин Ибрагимов (женщины) и Фарид Агакишиев (мужчины), фехтованию Асаф Меликов, по паравелосипеду Амид Гасангулиев, настольному теннису Ругия Губушова, пара-тхэквондо Яшар Сафаров, по игре Бодджи (Boggi) Детского паралимпийского комитета Вагиф Байрамов, ведущие специалисты Лейли Юсифли и Азер Мамедли, психолог Детского паралимпийского комитета Гюльшан Надирова.

Генсек НПКА Кямал Мамедов рассказал об успехах паралимпийского комитета за прошедшие годы, об участии паралимпийцев во множестве международных соревнованиях и шести Паралимпийских играх, завоевании большого количества наград, среди которых семь паралимпийских победителей, два паралимпийских чемпиона.

Фариду Мансурову и руководителю сектора физкультуры и спорта министерства Айдыну Мамедову был преподнесен роман Ильгара Фахми "Yenilməz" (Непобедимые, Неудержимые), в котором повествуется о жизни человека, в результате аварии оказавшегося в инвалидной коляске. Герой романа сталкивается с большими трудностями, но присоединение к паралимпийскому движению возвращает его к жизни, он находит для себя новый путь для движения вперед.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)