«Ливерпуль» впервые в истории проиграл пять домашних матчей подряд
«Ливерпуль» впервые в истории проиграл на домашнем стадионе «Энфилд» пять матчей подряд, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
4 марта в рамках 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) подопечные Юргена Клоппа уступили с минимальным счетом (0:1) лондонскому «Челси». Также команда проиграла матчи «Бернли» (0:1), «Брайтону» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4) и «Эвертону» (0:2).
Примечательно также то, что «Ливерпуль» стал первым действующим чемпионом Англии, кто сумел проиграть пять домашних поединков подряд.
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