Нагельсманн прокомментировал слухи о возможном назначении на пост наставника «Барселоны»
Тренер немецкого «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн прокомментировал слухи о возможном назначении на пост наставника каталонской «Барселоны», передает Goal, сообщает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
«Я знаю, как устроен футбольный бизнес. С моей стороны было бы неуважительно говорить об этих проблемах», - сказал специалист.
Напомним, сине-гранатовые не смогли пробиться в 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей французскому «ПСЖ».
Ранее сообщалось о том, что Нагельсман может стать новым тренером «Барселоны».
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