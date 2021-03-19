"Тоттенхэм" не сумел выйти в четвертьфинал Лиги Европы, проиграв загребскому "Динамо"
Футболисты английского "Тоттенхэма" в дополнительное время проиграли хорватскому "Динамо" из Загреба со счетом 0:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Загребе при пустых трибунах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Хет-трик оформил Мислав Оршич, поразив ворота соперника на 62, 83 и 106-й минутах. Первая встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Тоттенхэма".
Жеребьевка 1/4 финала турнира состоится 19 марта. Финал пройдет в польском Гданьске 26 мая. Действующим победителем Лиги Европы является испанская "Севилья".
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