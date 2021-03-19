"Манчестер Юнайтед" обыграл "Милан" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0 обыграли итальянский "Милан" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане при пустых трибунах.

Единственный гол на 49-й минуте забил Поль Погба. Первый матч на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере завершился со счетом 1:1. Таким образом, английский клуб по итогам двух встреч вышел в четвертьфинал турнира.

Жеребьевка 1/4 финала турнира состоится 19 марта. Финал пройдет в польском Гданьске 26 мая. Действующим победителем Лиги Европы является испанская "Севилья".