Названы лучший футболист и тренер месяца в АПЛ

Названы лучший футболист и тренер Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам марта. Об этом сообщается в Twitter турнира, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Приз лучшему игроку получил форвард «Лестера» Келечи Ихеаначо. Нигерийскй нападающий забил пять мячей в трех мартовских встречах чемпионата. Награда лучшему тренеру досталась наставнику «Челси» Томасу Тухелю. Немецкий специалист, возглавивший лондонцев, в конце января, помог своей команде одержать две победы и один матч свести в ничью.

Для Ихеаначо награда стала первой в карьере. Тухель также прежде никогда не удостаивался звания лучшего тренера месяца.

Кроме того, был объявлен автор лучшего гола месяца в АПЛ. Награду получил полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела, отличившийся ударом рабоной в дерби против «Арсенала» (1:2).