Президент ПСЖ заявил, что у команды есть все необходимое для победы в Лиге чемпионов

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" имеет все необходимые ресурсы для победы в Лиге чемпионов. Об этом заявил президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, комментарий которого приводит портал Get French Football News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ дома уступил германской "Баварии" со счетом 0:1. В первой игре французский клуб на выезде выиграл со счетом 3:2 и из-за большего количества голов, забитых на чужом поле, вышел в полуфинал турнира. "Бавария" является действующим победителем Лиги чемпионов, в финале прошлого розыгрыша турнира команда из Мюнхена обыграла ПСЖ (1:0).

"Наша цель - пройти как можно дальше, выйти в финал и выиграть турнир, - сказал Аль-Хелаифи. - Сегодня все было великолепно. Мы могли забить три или четыре гола, но в итоге все равно прошли дальше. Я очень горжусь командой".

В 1/8 финала ПСЖ с общим счетом 5:2 обыграл испанскую "Барселону". "Мы прошли "Барселону" и "Баварию", это говорит о многом. Мы много вложили в клуб для победы в Лиге чемпионов. У нас есть все, чтобы выиграть ее и другие доступные турниры", - отметил Аль-Хелаифи.

Летом 2022 года заканчиваются контракты у лидеров команды - бразильского нападающего Неймара и французского форварда Килиана Мбаппе. "У них нет оснований для ухода из ПСЖ", - добавил президент клуба.