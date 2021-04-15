Японский министр не исключил, что Игры в Токио могут пройти полностью без зрителей

Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио можно провести в условиях нынешней пандемии, однако не исключено, что зрителей на спортивные объекты в конечном счете могут не допустить. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала Asahi министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что будет сделано так, чтобы их можно было провести в такой ситуации. Возможно, они будут без зрителей, поскольку эти Олимпийские игры предполагают такой вариант. Они отличаются от обычных Олимпийских игр", - сказал он.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.