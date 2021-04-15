Японский министр не исключил, что Игры в Токио могут пройти полностью без зрителей

Спорт 15 апреля 2021 06:49 (UTC+04:00)
Японский министр не исключил, что Игры в Токио могут пройти полностью без зрителей

Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио можно провести в условиях нынешней пандемии, однако не исключено, что зрителей на спортивные объекты в конечном счете могут не допустить. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала Asahi министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что будет сделано так, чтобы их можно было провести в такой ситуации. Возможно, они будут без зрителей, поскольку эти Олимпийские игры предполагают такой вариант. Они отличаются от обычных Олимпийских игр", - сказал он.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
История о том, как простое объявление может изменить жизнь – интервью с Ильхамом Мамедовым, замдиректора Бакинской русдрамы
История о том, как простое объявление может изменить жизнь – интервью с Ильхамом Мамедовым, замдиректора Бакинской русдрамы
Российский режиссёр из Азербайджана Анар Аббасов: Должен быть экшн, завораживающее зрелище, яркое, активное, драйвовое...
Российский режиссёр из Азербайджана Анар Аббасов: Должен быть экшн, завораживающее зрелище, яркое, активное, драйвовое...
Двоюродный брат Керима Керимова рассказал об интересных моментах из жизни самого засекреченного генерала советской космонавтики (ФОТО)
Двоюродный брат Керима Керимова рассказал об интересных моментах из жизни самого засекреченного генерала советской космонавтики (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Японский министр не исключил, что Игры в Токио могут пройти полностью без зрителей Спорт 06:49
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,48 млн человек Турция 06:25
Криптобиржа Coinbase по итогам размещения акций подорожала более чем в 10 раз за два года В мире 05:34
МАГАТЭ допустило отправку экспертов в Японию из-за решения о сбросе воды с "Фукусимы-1" В мире 04:36
Полиция Нью-Йорка перейдет на 12-часовые смены из-за возможных протестов США 03:38
Регулятор США отложил решение по вакцине Johnson & Johnson США 02:44
Нападение на аэропорт в Эрбиле совершили при помощи беспилотника (Обновлено) Арабские страны 02:18
"Реал" впервые за три года вышел в полуфинал Лиги чемпионов Спорт 01:14
Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и закрывает с Танзанией Россия 01:10
"Манчестер Сити" обыграл дортмундскую "Боруссию" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов Спорт 00:59
Мы готовы поделиться вакциной с Азербайджаном – Лукашенко Политика 00:13
Меркель обсудила по телефону с Байденом вывод войск из Афганистана Европа 00:11
Все, о чем мы договорились, будет реализовано – Лукашенко Политика 00:08
Президент Ильхам Алиев самый образованный, цивильный человек среди президентов постсоветского пространства – Лукашенко Политика 00:06
Мы вновь подтвердили стратегический характер отношений между Беларусью и Азербайджаном – Александр Лукашенко Политика 00:03
Президент Ильхам Алиев: Виновником того, что произошло с Арменией, является именно руководство Армении Политика 14 апреля 23:59
Президент Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт урегулирован Политика 14 апреля 23:57
Президент Ильхам Алиев: Чем будет заниматься Минская группа, нам пока неизвестно Политика 14 апреля 23:52
Президент Ильхам Алиев: Беларусь - наш друг, проверенный партнер Политика 14 апреля 23:51
Президент Ильхам Алиев: Уже компании из трех дружественных стран работают в проектах по восстановлению Карабаха Политика 14 апреля 23:48
Президент Ильхам Алиев: Мы определяли цели очень четко Политика 14 апреля 23:44
В Instagram хотят позволить пользователям по желанию вернуть счетчик лайков под записями В мире 14 апреля 23:32
Главы МИД и Минобороны стран НАТО приняли решение начать вывод войск из Афганистана В мире 14 апреля 23:07
Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручение в связи с больным СМА Тунаром Политика 14 апреля 22:56
Цена нефти марки Brent достигла $66,9 за баррель Энергетика 14 апреля 22:09
В Кыргызстане образовано Госучреждение «Центр по развитию халал-индустрии» при МЭФ Кыргызстан 14 апреля 21:37
Армяне беспощадно уничтожили 800-летний восточный платан в Джебарильском районе Азербайджана (ФОТО) Азербайджан 14 апреля 21:23
Минздрав: две европейские страны подали заявку на иранскую вакцину от коронавируса Иран 14 апреля 21:14
Грузия и Таджикистан договорились о международном автомобильном сообщении Грузия 14 апреля 21:09
Армянское общество не должно идти на поводу у шовинистических сил – азербайджанский депутат Политика 14 апреля 21:08
В мире за сутки выявили более 679 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 14 апреля 20:56
МИД Азербайджана ответил послу Франции в Армении Политика 14 апреля 19:55
Премьер-министр Азербайджана встретился с послом Турции Политика 14 апреля 19:37
В приемных экзаменах в вузы Азербайджана будут вопросы об Отечественной войне Общество 14 апреля 19:07
Завершился рабочий визит Президента Беларуси в Азербайджан (ФОТО) Политика 14 апреля 18:56
В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа «Время урока» Общество 14 апреля 18:54
Посещающие Парк военных трофеев жители Баку: Нас переполняет чувство гордости – репортаж Trend TV Политика 14 апреля 18:48
Ответственные за незаконный снос мечети XVIII века в Губадлы будут наказаны - Координационный штаб Общество 14 апреля 18:40
На рынке ценных бумаг Азербайджана за минувший квартал наблюдалась тенденция роста Финансы 14 апреля 18:35
Казахстанское АО обнародовало число реализуемых инвестпроектов Бизнес 14 апреля 18:30
IDC готов организовать международный форум для применения лучших мировых практик smart-проектов в Азербайджане ИКТ 14 апреля 18:25
История архитектуры Баку: путешествие в прошлое и будущее Культура 14 апреля 18:22
Австрия и Грузия намерены реализовать проекты в области животноводства Бизнес 14 апреля 18:03
Глава ВОЗ призвал мировое сообщество усилить борьбу с диабетом Европа 14 апреля 18:02
На юге Азербайджана реализуется проект в сфере водоснабжения (ФОТО) Общество 14 апреля 18:01
В Азербайджане свыше 20 тыс. пострадавшим от пандемии налогоплательщикам оказана финподдержка Финансы 14 апреля 17:49
В Казахстане планируются разведочные работы для обеспечения населения питьевой водой Бизнес 14 апреля 17:43
Офис ООН выделил $2 млн на поддержку гуманитарной деятельности в Азербайджане (ФОТО) Общество 14 апреля 17:42
В рамках "Зеленого марафона" в Губадлинском районе посажено 750 деревьев (ФОТО) Общество 14 апреля 17:29
Украина и Азербайджан могут увеличить потенциал использования ВИЭ Энергетика 14 апреля 17:28
30-летнюю работу МГ ОБСЕ нельзя считать эффективной, и она не имеет права давать рекомендации - азербайджанский депутат Политика 14 апреля 17:23
Туркменский НПЗ объявил тендер на закупку металлопродукции Тендеры 14 апреля 17:20
Наследие Низами Гянджеви в творчестве азербайджанских композиторов Культура 14 апреля 17:18
Футбольные федерации стран Тюркского совета подписали соглашение о сотрудничестве Общество 14 апреля 17:06
Украина готова помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных территорий – вице-премьер Политика 14 апреля 17:03
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара понизился, курс евро повысился Израиль 14 апреля 17:00
В Азербайджане приватизировано 8 объектов госимущества Бизнес 14 апреля 16:54
Филиал КННКИ в Туркменистане объявляет тендер на ремонт компрессоров Тендеры 14 апреля 16:49
В Азербайджане открылась выставка, посвященная светлой памяти шехидов (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14 апреля 16:47
В Губадлинском районе открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) Политика 14 апреля 16:46
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 14 апреля 16:45
Заместитель премьер-министра Узбекистана и министр инвестиций Саудовской Аравии обсудили ход реализации совместных проектов Узбекистан 14 апреля 16:44
В Азербайджане выявлено 2 293 новых случая заражения COVID-19, выздоровел 2 071 человек Общество 14 апреля 16:43
В Казахстане направят финансирование на развитие отрасли переработки Казахстан 14 апреля 16:24
Туркменский йодный завод обнародовал производственные показатели Бизнес 14 апреля 16:20
Азербайджан планирует организовать транзитные грузоперевозки через Турцию в страны ЕС Транспорт 14 апреля 16:15
В БТА рассказали, на каких автобусах можно доехать до Парка военных трофеев Общество 14 апреля 16:15
Экспорт хлопка из Азербайджана в январе-феврале 2021 г. существенно возрос Бизнес 14 апреля 16:08
ЕС получит от Pfizer дополнительно 50 млн доз вакцины от коронавируса Европа 14 апреля 16:05
Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены квартиры в бакинском поселке (ФОТО) Общество 14 апреля 16:04
Парламент Турции обсудит правонарушения во время нападения Армении на Азербайджан Политика 14 апреля 16:00
У Азербайджана и Украины есть ряд направлений для взаимодействия и партнерства - вице-премьер Политика 14 апреля 15:56
В Азербайджан доставлено свыше 500 тыс. тонн кормовых продуктов из Турции Экономика 14 апреля 15:54
В Туркменистане обнародован объем кредитов, выданных в нацвалюте Финансы 14 апреля 15:47
Представлена новая версия конкурсной песни Самиры Эфенди на «Евровидении-2021» (ВИДЕО) Интересное 14 апреля 15:45
История о том, как простое объявление может изменить жизнь – интервью с Ильхамом Мамедовым, замдиректора Бакинской русдрамы Интервью 14 апреля 15:41
Азербайджан намерен восстановить популяцию джейранов на освобожденных территориях - минэкологии Общество 14 апреля 15:35
Среди новорожденных в Азербайджане около 53,2% мальчики Общество 14 апреля 15:35
МЭА оценило соблюдение Азербайджаном условий сделки ОПЕК+ Энергетика 14 апреля 15:29
МЭА ожидает роста добычи нефти в Азербайджане Энергетика 14 апреля 15:22
Чехия заинтересована в сотрудничестве с Туркменистаном в ряде сфер Бизнес 14 апреля 15:15
Спрос на ноты ЦБ Азербайджана в 8 раз превысил предложение Финансы 14 апреля 15:14
Вице-премьер Украины посетил Агдам (ФОТО) Политика 14 апреля 15:13
Азербайджан одним из первых в СНГ принял Национальную стратегию развития информационного общества – IDC ИКТ 14 апреля 15:10
Moody’s повысило сразу на две ступени прогноз по рейтингу Банка Республика Экономика 14 апреля 15:09
В Азербайджане выросли транзакции через банкоматы Финансы 14 апреля 15:01
Президенты Азербайджана и Беларуси выступили с заявлениями для печати (ФОТО) Политика 14 апреля 15:01
Подписаны азербайджано-белорусские документы (ФОТО) Политика 14 апреля 14:58
Численность населения Азербайджана выросла с начала года Общество 14 апреля 14:57
Названо число стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз Экономика 14 апреля 14:52
Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 8 326 Россия 14 апреля 14:47
ОАЭ ужесточает правила въезда для туристов Арабские страны 14 апреля 14:46
На модернизацию «Грузинской железной дороги» был потрачен 21 млн. лари Грузия 14 апреля 14:35
В Азербайджане строительство российского вертолетного сервисного центра идет полным ходом - торгпред Бизнес 14 апреля 14:34
Иран увеличил добычу нефти до максимума за два года Экономика 14 апреля 14:31
В Азербайджане будет проведен 50-летний юбилей военного лицея имени Джамшида Нахчыванского - Распоряжение Политика 14 апреля 14:14
Великобритания выведет войска из Афганистана вслед за США Европа 14 апреля 14:07
Азербайджан сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты - Александр Лукашенко Политика 14 апреля 14:01
Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Беларусью совершенно свободны от всяких проблем Политика 14 апреля 13:58
Израиль поставит Иордании воду сверх предусмотренного мирным договором Израиль 14 апреля 13:43
Все новости