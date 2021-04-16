Известны все пары полуфинала Лиги Европы
Стали известны обе пары полуфинального противостояния Лиги Европы. Жеребьевка состоялась заранее, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
За выход в финал будут бороться английские «Арсенал» и »Манчестер Юнайтед», испанский «Вильярреал» и итальянская «Рома». Полуфинальные пары выглядят так: «Манчестер Юнайтед» — «Рома», «Вильярреал» — «Арсенал».
Первые матчи состоятся 29 апреля, ответные — 6 мая. Финал запланирован на 26 мая и должен состояться в в Польше на стадионе «Гданькс Арена».
Ранее сообщалось, что стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов сезона-2020/21.
В первом полуфинале сразятся «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». В другой паре сойдутся мадридский «Реал» и лондонский «Челси».
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