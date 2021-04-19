Двенадцать европейских футбольных топ-клубов объявили о создании Суперлиги

Двенадцать европейских топ-клубов объявили о создании футбольной Суперлиги. Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-релиз организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус".