Двенадцать европейских футбольных топ-клубов объявили о создании Суперлиги
Двенадцать европейских топ-клубов объявили о создании футбольной Суперлиги. Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-релиз организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус".
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