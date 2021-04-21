«Челси» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче АПЛ

В очередном матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион», передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Стэмфорд Бридж» при пустых трибунах и завершилась безголевой ничьей.

После этой игры подопечные Томаса Тухеля набрали 55 очков и закрепились на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Брайтон» с 34 баллами расположился на 16-й строчке.