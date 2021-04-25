Чемпионат Франции по футболу: "Монако" победил "Анже"
В матче 34-го тура чемпионата Франции по футболу "Монако" со счетом 1:0 обыграл "Анже", передает Trend.
Единственный гол на 79-й минуте забил нападающий "Монако" Виссам Бен-Йеддер.
"Монако" поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав в 34 турах 71 очко. "Анже" располагается на 12-м месте с 41 очком. Лидирует с 72 очками ПСЖ, третьим идет имеющий игру в запасе "Лилль", в активе которого 70 очков.
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