В Баку состоялся шахматный матч дружбы Россия - Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На площадке Русского дома (Российский информационно-культурный центр) в Баку состоялся любительский шахматный онлайн-турнир "I матч Дружбы Россия-Азербайджан" между учениками муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №5" города Югорска и учениками школ Баку и Гянджи, сообщили Trend Life в пресс-службе Русского дома.

Организаторы посвятили турнир Дню победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

С приветственным словом к его участникам выступили педагог-организатор МБОУ СОШ №5 Евгений Вотинцев и сотрудник Русского дома в Баку Дмитрий Пономарев.

Турнир состоял из двух туров и длился около 40 минут. В результате состязания победила Дружба!

По окончании мероприятия ребятам были вручены памятные подарки и благодарственные письма от Русского дома в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)