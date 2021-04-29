Полуфинал Лиги чемпионов: "Манчестер Сити" обыграл ПСЖ

Английский "Манчестер Сити" одержал победу в гостях над французским ПСЖ в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Игра закончилась со счетом 2:1, передает Trend.

В составе победителей голы забили Кевин Де Брёйне (64-я минута) и Рияд Марез (71). У проигравших отличился бразилиец Маркиньос (15).