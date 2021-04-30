FIFA 21 в Азербайджане – победитель будет наблюдать за тренировками "Нефтчи"

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане состоится турнир FIFA21 в рамках XV Национального чемпионата по компьютерным играм, организованного Gaming League Azerbaijan при поддержке Федерации киберспорта, министерств молодежи и спорта, министерства транспорта, связи и высоких технологий, сообщили Trend Life организаторы.

В соревновании FIFA21 примет участие рекордное количество участников – заявки на регистрацию подали уже более 100 участников. Лучший участник турнира FIFA21 станет гостем базы футбольного клуба "Нефтчи", наблюдая за тренировками футболистов вживую, проведет день в кругу семьи команды.

FIFA 21 - 28-ая по счёту компьютерная игра из серии FIFA в жанре футбольного симулятора. В игре есть множество новых механик, продвинутая система развития и сюжетная линия.

(Автор: Вугар Иманов)